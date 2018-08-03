Миллионы у врачей: итоги обысков в двух медучреждениях

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре подвели итоги новых обысков по делу о «медицинской мафии» в Молдове.

В четверг сотрудники антикоррупционных ведомств проверили Центр матери и ребенка, а в служебных кабинетах врачей и в сейфе банка нашли около полутора миллионов леев (примерно 91 тысяча долларов США).

Проверки 2 августа прошли в отделении радиологии и имажистики этого медицинского учреждения. По итогам обысков четверых человек доставили в НАЦ на допрос. Речь идет о завотделения, радиологе и еще двух врачах.

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«В банковской ячейке обнаружены 761,6 тысячи леев, 24,3 тысячи евро, тысяча долларов и золотые украшения. До установления их происхождения прокуроры потребуют в суде наложить секвестр», — сообщили в НАЦ.

По данным следствия, глава отделения радиологии подозревается в организации схемы по вымогательству денег с пациентов. При этом, как отметили в ведомстве, медик задействовал и своих подчиненных. Суммы брались с граждан, которых направляли на обследование в приоритетном режиме — без предварительной записи.

В НАЦ подчеркнули, что выявлено десять случаев передачи денег пациентами сотрудникам отделения, которые затем сдавали эти суммы своему начальнику.

В отделении насчитывается три рентгеновских аппарата и один томограф, а обследование, приводимое на одном из них, обходилось в 200−500 леев с пациента. При этом ежедневно через это отделение Центра матери и ребенка проходит по 30−40 детей. Все деньги, которые собирались в течение дня за оказание платной услуги с четырех аппаратов, попадали к завотделения.

Начало спецоперации «Томограф».

В понедельник в Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название «Томограф». В результате задержали семерых человек. Всего по делу подозреваемыми проходят 14 человек. Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном.

Антикоррупционные службы подозревают их в реализации схемы по вымогательству денег у застрахованных пациентов для проведения диагностики и компьютерной томографии. При обысках у подозреваемых нашли около семи миллионов леев.

В итоге по данному эпизоду пятеро человек помещены под предварительный арест в изолятор Национального антикоррупционного центра (НАЦ), а один из обвиняемых будет содержаться под домашним арестом. В их числе глава отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра Силвиу Кондря. Он просидит в течение 30-ти суток в изоляторе антикоррупционного центра.