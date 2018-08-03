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10:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Названы районы Приморья, по которым стихия нанесет максимальный удар

4—5 августа в Приморском крае ожидаются ливневые дожди и грозы. При грозе возможно шквалистое усиление ветра, об этом DEITA. RU сообщили приморские синоптики.

Источник: ДЕЙТА

Наиболее паводкоопасными районами могут оказаться Чугуевский, Спасский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский районы. Уровни рек могут превысить опасные отметки в следующих населённых пунктах Чугуевского района: Верхняя Бреевка, Новомихайловка, Кокшаровка, Антоновка, где могут быть подтоплены хозяйственные объекты, дороги, сельхозугодья.

В Уссурийском городском округе возможны подтопления городской застройки ливневым и склоновым стоком.

«На реках Лазовского, Ольгинского, Кавалеровского, Дальнереченского районов ожидаются подъёмы воды на 0,5−1,2 метра с возможным подтоплением пойменных мест, размывом участков дорог. Не исключены подтопления низких мест в Кировском и Яковлевском районах, после формирования дождевых паводков, 6—8 августа», — отметил глава «Примгидромета» Борис Кубай.

Екатерина Лапкина.

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