Названы районы Приморья, по которым стихия нанесет максимальный удар

Наиболее паводкоопасными районами могут оказаться Чугуевский, Спасский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский районы. Уровни рек могут превысить опасные отметки в следующих населённых пунктах Чугуевского района: Верхняя Бреевка, Новомихайловка, Кокшаровка, Антоновка, где могут быть подтоплены хозяйственные объекты, дороги, сельхозугодья.
В Уссурийском городском округе возможны подтопления городской застройки ливневым и склоновым стоком.
«На реках Лазовского, Ольгинского, Кавалеровского, Дальнереченского районов ожидаются подъёмы воды на 0,5−1,2 метра с возможным подтоплением пойменных мест, размывом участков дорог. Не исключены подтопления низких мест в Кировском и Яковлевском районах, после формирования дождевых паводков,
Екатерина Лапкина.