Названы районы Приморья, по которым стихия нанесет максимальный удар

Наиболее паводкоопасными районами могут оказаться Чугуевский, Спасский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский районы. Уровни рек могут превысить опасные отметки в следующих населённых пунктах Чугуевского района: Верхняя Бреевка, Новомихайловка, Кокшаровка, Антоновка, где могут быть подтоплены хозяйственные объекты, дороги, сельхозугодья.