Более 260 человек эвакуировались из перинатального центра в Челябинске из-за угрозы пожара

Источник: Reuters

В Челябинске устанавливаются причины срабатывания пожарной сигнализации в Областном перинатальном центре — сирена завыла около десяти часов вечера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

«По информации диспетчера 3-ОФПС, подразделения МЧС выезжали по рангу пожара № 2, всего 38 человек и девять единиц техники. Из здания самостоятельно эвакуировались 262 человека, в том числе 82 ребенка», — говорится в сообщении.

Срабатывание пожарной сигнализации оказалось ложным. После проверки помещений сотрудниками МЧС пациенты и персонал перинатального центра вернулись в палаты.