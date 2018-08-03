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10:55 (мск), источник: dostup1.ru

Более 260 человек эвакуировались из перинатального центра в Челябинске из-за угрозы пожара

Поздно вечером 2 августа подразделения МЧС выезжали в роддом по повышенному рангу.

Источник: Reuters

В Челябинске устанавливаются причины срабатывания пожарной сигнализации в Областном перинатальном центре — сирена завыла около десяти часов вечера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

«По информации диспетчера 3-ОФПС, подразделения МЧС выезжали по рангу пожара № 2, всего 38 человек и девять единиц техники. Из здания самостоятельно эвакуировались 262 человека, в том числе 82 ребенка», — говорится в сообщении.

Срабатывание пожарной сигнализации оказалось ложным. После проверки помещений сотрудниками МЧС пациенты и персонал перинатального центра вернулись в палаты.

В результате происшествия пострадавших нет.

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 Более 260 человек эвакуировались из перинатального центра в Челябинске из-за угрозы пожара
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