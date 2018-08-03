В Сочи на месте пожара в самострое следователи обнаружили тела еще двух погибших
Следственный комитет предъявил обвинение владельцу здания в Сочи, в котором произошел пожар 27 июля.
Следственный комитет предъявил обвинение владельцу здания в Сочи, в котором произошел пожар 27 июля.
Мужчина признал вину и сотрудничает со следователями.
По данным следствия, очаг возгорания находился в
Сообщается, что 51-летний владелец шашлычной и 29-летняя женщина, которая была в одноэтажном доме на соседнем участке, находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Точную причину возгорания установят после пожаротехнической экспертизы. Расследование продолжается, сообщает
Как сообщали Юга.ру, утром 30 июля на улице Просвещения, 81 произошел пожар. По предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе девятилетняя девочка. Три человека получили ожоги и травмы разной степени тяжести, двух из них на вертолетах доставили в краевой ожоговый центр, третий пострадавший, 16-летний юноша, получает лечение в детской больнице Сочи.
По предварительной информации, сгоревшие строения не предназначались для размещения людей. Помимо этого, здание оказалось самостроем. Однако на сайте бесплатных объявлений Avito размещено объявление о сдаче этого дома.