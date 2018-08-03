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10:53 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи на месте пожара в самострое следователи обнаружили тела еще двух погибших

Следственный комитет предъявил обвинение владельцу здания в Сочи, в котором произошел пожар 27 июля.

Мужчина признал вину и сотрудничает со следователями.

По данным следствия, очаг возгорания находился в кафе-шашлычной. Затем пламя перешло на соседнее здание, хозяин которого сдавал его за плату отдыхающим. На территории также была одноэтажная постройка, которую мужчина сдавал за плату. Во время дополнительного осмотра на месте сгоревшего здания следователи нашли тела еще двух погибших. Таким образом, погибшими в пожаре считаются десять человек.

Сообщается, что 51-летний владелец шашлычной и 29-летняя женщина, которая была в одноэтажном доме на соседнем участке, находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Точную причину возгорания установят после пожаротехнической экспертизы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщали Юга.ру, утром 30 июля на улице Просвещения, 81 произошел пожар. По предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе девятилетняя девочка. Три человека получили ожоги и травмы разной степени тяжести, двух из них на вертолетах доставили в краевой ожоговый центр, третий пострадавший, 16-летний юноша, получает лечение в детской больнице Сочи.

По предварительной информации, сгоревшие строения не предназначались для размещения людей. Помимо этого, здание оказалось самостроем. Однако на сайте бесплатных объявлений Avito размещено объявление о сдаче этого дома.

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