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10:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский мошенник продавал несуществующих обезьян

Объявления о продаже экзотических животных аферист размещал на «Авито».

Полиция задержала подозреваемого в мошенничествах, связанных с продажей экзотических животных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

30-летний житель Железнодорожного района, ранее судимый за тяжкие преступления, официально был безработным и подрабатывал ремонтом квартир. А в свободное время — размещал объявления на сайте «Авито» и других виртуальных досках объявлений. В них он предлагал на продажу породистых домашних собак и экзотических животных: карликовых обезьян и енотов. Подозреваемый указывал, что занимается их разведением, хотя в действительности их не существовало.

Людям, обратившимся по объявлению — жителям других регионов России — подозреваемый предлагал помощь в доставке по всей стране, утверждая, что имеет знакомства с сотрудниками сферы перевозок и они в этом помогут. Далее он предлагал перевести задаток — от 5 до 17 тыс рублей, причем дороже всего стоили обезьяны, на его банковскую карту. После того, как покупатели переводили деньги, он переставал выходить с ними на связь.

 — Правоохранительные органы располагают информацией о 10 эпизодах, к которым причастен задержанный, ущерб составил 100 тыс рублей, — сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева. — Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК «Мошенничество».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Если его вина будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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