Хабаровский мошенник продавал несуществующих обезьян

30-летний житель Железнодорожного района, ранее судимый за тяжкие преступления, официально был безработным и подрабатывал ремонтом квартир. А в свободное время — размещал объявления на сайте «Авито» и других виртуальных досках объявлений. В них он предлагал на продажу породистых домашних собак и экзотических животных: карликовых обезьян и енотов. Подозреваемый указывал, что занимается их разведением, хотя в действительности их не существовало.

Людям, обратившимся по объявлению — жителям других регионов России — подозреваемый предлагал помощь в доставке по всей стране, утверждая, что имеет знакомства с сотрудниками сферы перевозок и они в этом помогут. Далее он предлагал перевести задаток — от 5 до 17 тыс рублей, причем дороже всего стоили обезьяны, на его банковскую карту. После того, как покупатели переводили деньги, он переставал выходить с ними на связь.