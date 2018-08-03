Хабаровский мошенник продавал несуществующих обезьян
Объявления о продаже экзотических животных аферист размещал на «Авито».
Объявления о продаже экзотических животных аферист размещал на «Авито».
Полиция задержала подозреваемого в мошенничествах, связанных с продажей экзотических животных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
30-летний житель Железнодорожного района, ранее судимый за тяжкие преступления, официально был безработным и подрабатывал ремонтом квартир. А в свободное время — размещал объявления на сайте «Авито» и других виртуальных досках объявлений. В них он предлагал на продажу породистых домашних собак и экзотических животных: карликовых обезьян и енотов. Подозреваемый указывал, что занимается их разведением, хотя в действительности их не существовало.
— Правоохранительные органы располагают информацией о 10 эпизодах, к которым причастен задержанный, ущерб составил 100 тыс рублей, — сообщила сотрудник
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Если его вина будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.