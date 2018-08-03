В Норильске подростки избили сверстницу, а видео издевательств выложили в соцсети
Следователи проводят по факту случившегося проверку.
Следователи проводят по факту случившегося проверку.
Соцсети, казалось бы, уже ко всему привыкли. Но когда туда попадает ТАКОЕ видео, вздрагивают даже взрослые крепкие мужчины.
Как рассказали «Комсомольской правде"-Красноярск в
Видео из публичного доступа изъяли, сейчас с ним работают следователи — сотрудники СК проводят проверку по факту случившегося. Им предстоит выяснить всех участников конфликта, а также то, что стало его причиной.
В ходе проверки следователи примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.