В Норильске подростки избили сверстницу, а видео издевательств выложили в соцсети

Соцсети, казалось бы, уже ко всему привыкли. Но когда туда попадает ТАКОЕ видео, вздрагивают даже взрослые крепкие мужчины.

Как рассказали «Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК региона, все случилось в Норильске. В заполярном городе две школьницы завели в подъезд сверстницу и там жестоко избили девочку.

Издевательства снимали на камеру мобильного, видимо, друзья зачинщиц конфликта. Возможно, они же выложили запись в соцсети. Но больше удивляет даже не это, а то, что снимающие молодые люди даже не попытались помешать подругам избивать девочку.

Видео из публичного доступа изъяли, сейчас с ним работают следователи — сотрудники СК проводят проверку по факту случившегося. Им предстоит выяснить всех участников конфликта, а также то, что стало его причиной.