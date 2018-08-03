В Омской области 15-летняя школьница ограбила магазин и украденные продукты скормила друзьям

В полицию поступило сообщение о краже из продуктового павильона в селе Новологиново. Продавец пришла утром на работу и обнаружила, что ночью кто-то, разбив окно кирпичом, вынес продукты и алкоголь. На месте преступления эксперты обнаружили следы крови.

— Оценив размеры оставленных преступником следов, оперуполномоченный и участковый приступили к проверке несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области. — От одного из них полицейские узнали, что накануне вечером 15-летняя местная жительница угощала других подростков продуктами, аналогичными тем, что были похищены из магазина.

Девочка призналась в краже и даже рассказала, как порезала палец об осколки оконного стекла во время преступления. Часть похищенного полицейские нашли у нее дома.