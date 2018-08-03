В Омской области 15-летняя школьница ограбила магазин и украденные продукты скормила друзьям
Доброй самаритянке грозит уголовное дело.
Доброй самаритянке грозит уголовное дело.
В полицию поступило сообщение о краже из продуктового павильона в селе Новологиново. Продавец пришла утром на работу и обнаружила, что ночью
— Оценив размеры оставленных преступником следов, оперуполномоченный и участковый приступили к проверке несовершеннолетних, — рассказали в
— По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавили в полиции.