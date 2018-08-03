История с чёрными риелторами из Уфы получила новый поворот
Недавний случай с покупкой трёх квартир по поддельным документам оказался не единственной сделкой, которой руководила организатор группировки.
Недавний случай с покупкой трёх квартир по поддельным документам оказался не единственной сделкой, которой руководила организатор группировки.
Напомним, в мае этого года на скамье подсудимых оказалась риелтор Эльвира Белякова. По версии следствия, вместе с напарницами она придумала коварный план действий. В дело даже взяли бездомного, на которого позже и оформили квартиры. Однако факт мошенничества вскрылся, а участникам теперь может грозить реальный тюремный срок.
Как выяснилось, с Беляковой в одной фирме работает её сын. Теперь он через суд пытается принудить жительницу Саранска продать ему квартиру ниже рыночной стоимости. Как говорит собственник жилья Алина Бакирова, в январе переживала смерть матери, тогда и согласилась со всеми условиями риелтора. Когда опомнилась, было уже поздно.
Отменить сделку теперь ей не дают навязчивые покупатели. Вероятно, решившие запугать женщину судебными тяжбами. Однако пока судья предложила сторонам заключить мировое соглашение.