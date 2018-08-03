История с чёрными риелторами из Уфы получила новый поворот

Напомним, в мае этого года на скамье подсудимых оказалась риелтор Эльвира Белякова. По версии следствия, вместе с напарницами она придумала коварный план действий. В дело даже взяли бездомного, на которого позже и оформили квартиры. Однако факт мошенничества вскрылся, а участникам теперь может грозить реальный тюремный срок.

Как выяснилось, с Беляковой в одной фирме работает её сын. Теперь он через суд пытается принудить жительницу Саранска продать ему квартиру ниже рыночной стоимости. Как говорит собственник жилья Алина Бакирова, в январе переживала смерть матери, тогда и согласилась со всеми условиями риелтора. Когда опомнилась, было уже поздно.