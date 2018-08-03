В волжанина влетела шина от проезжающей мимо фуры

В 13:45 по ней ехала фура «Даф» с полуприцепом. 33-летний водитель направлялся в сторону 7-й автодороги, когда у него разорвало шину колеса. Часть шины отлетела в сторону и угодила в прохожего.

Еще одна авария в Волжском случилась на десять минут раньше на улице Пушкина. 50-летний мужчина на «Шкоде» разворачивался на регулируемом перекрестке. Он слишком поздно заметил «Рено Логан», который проезжал перекресток по прямой. За рулем машины была женщина. Она и пострадала в аварии. Ее отвезли в травмпункт.