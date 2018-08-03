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17:00 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидец: На Острове в Калининграде тротуарная плитка ушла под землю

На Острове в Калининграде тротуарная плитка провалилась под землю.

Фотографию опубликовала группа «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Тротуарная плитка провалилась на набережной после того, как на неё наступили прогуливавшиеся горожане. По словам автора снимка, под тротуаром образовалась пустота из-за просевшего песка.

Пользователи соцсети посоветовали горожанину сообщить о проблеме в мэрию Калининграда, чтобы избежать несчастных случаев.

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