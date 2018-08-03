Очевидец: На Острове в Калининграде тротуарная плитка ушла под землю
На Острове в Калининграде тротуарная плитка провалилась под землю.
На Острове в Калининграде тротуарная плитка провалилась под землю.
Фотографию опубликовала группа «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
Тротуарная плитка провалилась на набережной после того, как на неё наступили прогуливавшиеся горожане. По словам автора снимка, под тротуаром образовалась пустота
Пользователи соцсети посоветовали горожанину сообщить о проблеме в мэрию Калининграда, чтобы избежать несчастных случаев.