Пожар вызвал переполох в селе
На пульт пожарной охраны Михайловского муниципального района поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в селе Кремово по улице Луговая, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.
На пульт пожарной охраны Михайловского муниципального района поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в селе Кремово по улице Луговая, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.
Пожарные приступили к тушению. Благодаря слаженной работе спасателей удалось избежать перехода огня на соседние объекты. В результате происшествия никто не пострадал.
На пожаре работали 8 человек личного состава и 3 единицы техники.
Михаил Грач.