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10:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожар вызвал переполох в селе

На пульт пожарной охраны Михайловского муниципального района поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в селе Кремово по улице Луговая, сообщили DEITA. RU в ГУ МЧС Приморья.

Пожарные приступили к тушению. Благодаря слаженной работе спасателей удалось избежать перехода огня на соседние объекты. В результате происшествия никто не пострадал.

На пожаре работали 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Михаил Грач.

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