Под Вороново перевернулся и сгорел автомобиль
3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Вороново перевернулся и сгорел «Фольксваген»: два человека госпитализированы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Вороново перевернулся и сгорел «Фольксваген»: два человека госпитализированы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Компания из четверых парней и двух девушек ехала из Радуни в Погородно. В
«После опрокидывания автомобиль воспламенился. Салон его выгорел полностью. Совершению ДТП могло способствовать техническое состояние транспортного средства. Техосмотр автомобиль не проходил, договор обязательного страхования на месте не обнаружен», — отметили в ГАИ региона.
Молодые люди успели сами покинуть автомобиль. Юношу, владельца «Фольксвагена», и одну из