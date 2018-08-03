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12:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградские таможенники изъяли 1000 пачек контрабандных сигарет

Калининградские таможенники предотвратили контрабанду почти 1000 пачек сигарет в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На пограпереходе в Багратионовске в пассажирском автобусе, который управлял гражданин Польши, обнаружили 330 пачек сигарет, которые были спрятаны в багажном отделении. Водитель пояснил, что сигареты приобрел на автозаправочной станции недалеко от границы — и сам спрятал их в тайнике с целью нелегального вывоза в Польшу. Таможенники изъяли товар и автобус, в отношении водителя возбуждено административное дело.

Второй случай контрабанды пресечен на российско-литовской границе. В Чернышевском сотрудники таможни обнаружили в легковушке 630 пачек сигарет, которые водитель, кстати, тоже гражданин Польши, спрятал в специально оборудованном тайнике. Контрабандные сигареты были изъяты, на водителя завели административное дело.

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