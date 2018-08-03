Калининградские таможенники изъяли 1000 пачек контрабандных сигарет

На пограпереходе в Багратионовске в пассажирском автобусе, который управлял гражданин Польши, обнаружили 330 пачек сигарет, которые были спрятаны в багажном отделении. Водитель пояснил, что сигареты приобрел на автозаправочной станции недалеко от границы — и сам спрятал их в тайнике с целью нелегального вывоза в Польшу. Таможенники изъяли товар и автобус, в отношении водителя возбуждено административное дело.