ЧП в Полоцке: спасены тонувшие школьница и студентка
2 августа в Полоцке спасали тонувших школьницу и студентку. Эту информацию сообщает МЧС.
2 августа в Полоцке спасали тонувших школьницу и студентку. Эту информацию сообщает МЧС.
Примерно в четыре часа дня по улице Богдановича на реке Западная Двина случился несчастный случай. Сотрудникам МЧС сообщили о тонущих 12-летней и 18-летней девушках. Одна из них учащаяся Бигосовской СШ, другая — студентка Полоцкого педагогического колледжа.
Сотрудник МЧС спас обеих девушек. Они чувствовали себя хорошо и отказались от госпитализации.