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10:54 (мск), источник: БЕЛТА

ЧП в Полоцке: спасены тонувшие школьница и студентка

2 августа в Полоцке спасали тонувших школьницу и студентку. Эту информацию сообщает МЧС.

Источник: БЕЛТА

Примерно в четыре часа дня по улице Богдановича на реке Западная Двина случился несчастный случай. Сотрудникам МЧС сообщили о тонущих 12-летней и 18-летней девушках. Одна из них учащаяся Бигосовской СШ, другая — студентка Полоцкого педагогического колледжа.

Сотрудник МЧС спас обеих девушек. Они чувствовали себя хорошо и отказались от госпитализации.

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