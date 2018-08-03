ЧП в Полоцке: спасены тонувшие школьница и студентка

Примерно в четыре часа дня по улице Богдановича на реке Западная Двина случился несчастный случай. Сотрудникам МЧС сообщили о тонущих 12-летней и 18-летней девушках. Одна из них учащаяся Бигосовской СШ, другая — студентка Полоцкого педагогического колледжа.