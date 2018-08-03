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11:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Крупный пожар на Брянской в Красноярске потушили всего за несколько часов

На ликвидации огня, распространившегося на 1000 «квадратов» работали почти 50 пожарных.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар на Брянской в Красноярске потушили всего за несколько часов. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Напомним, пожар на складе на Брянской в краевом центре вспыхнул сегодня, 3 августа, рано утром. Огонь по зданию распространялся очень быстро, и к приезду пожарных пламенем было объято уже 1000 квадратных метров. Полностью ликвидировали пожар к 10.23 местного времени.

— На тушение пожара от МЧС России привлекается 46 человек, 15 единиц техники, — прокомментировали в ГУ МЧС региона.

О травмированных и погибших по-прежнему не сообщается, по всей видимости, жертв, к счастью, удалось избежать.

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