Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар на Брянской в Красноярске потушили всего за несколько часов. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Напомним, пожар на складе на Брянской в краевом центре вспыхнул сегодня, 3 августа, рано утром. Огонь по зданию распространялся очень быстро, и к приезду пожарных пламенем было объято уже 1000 квадратных метров. Полностью ликвидировали пожар к 10.23 местного времени.

— На тушение пожара от МЧС России привлекается 46 человек, 15 единиц техники, — прокомментировали в ГУ МЧС региона.