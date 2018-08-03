Крупный пожар на Брянской в Красноярске потушили всего за несколько часов
На ликвидации огня, распространившегося на 1000 «квадратов» работали почти 50 пожарных.
На ликвидации огня, распространившегося на 1000 «квадратов» работали почти 50 пожарных.
Крупный пожар на Брянской в Красноярске потушили всего за несколько часов. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в
Напомним, пожар на складе на Брянской в краевом центре вспыхнул сегодня, 3 августа, рано утром. Огонь по зданию распространялся очень быстро, и к приезду пожарных пламенем было объято уже 1000 квадратных метров. Полностью ликвидировали пожар к 10.23 местного времени.
— На тушение пожара от МЧС России привлекается 46 человек, 15 единиц техники, — прокомментировали в ГУ МЧС региона.
О травмированных и погибших