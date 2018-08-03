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11:51 (мск), источник: ЕАН

В Прикамье из патологоанатомического музея украли мумию

В Березниках возбудили уголовное дело по факту кражи мумии младенца и погрома в музее. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Мумифицированное тельце 1 августа обнаружила случайная прохожая, которая шла ночью мимо морга на улице Юбилейной. Девушка вызвала полицию, а жуткую находку сфотографировала и выложила в социальных сетях, пишет пермское агентство «ВКурсе.ру».

На данный момент известно, что мумия являлась экспонатом музея патологоанатомического отделения. Неизвестные вандалы проникли в музей и устроили там погром — они испортили часть экспонатов, а тельце младенца выбросили на улицу. Сейчас обстоятельства случившегося выясняет полиция.

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