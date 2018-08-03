В Прикамье из патологоанатомического музея украли мумию

Мумифицированное тельце 1 августа обнаружила случайная прохожая, которая шла ночью мимо морга на улице Юбилейной. Девушка вызвала полицию, а жуткую находку сфотографировала и выложила в социальных сетях, пишет пермское агентство «ВКурсе.ру».

На данный момент известно, что мумия являлась экспонатом музея патологоанатомического отделения. Неизвестные вандалы проникли в музей и устроили там погром — они испортили часть экспонатов, а тельце младенца выбросили на улицу. Сейчас обстоятельства случившегося выясняет полиция.