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11:53 (мск), источник: РИА Новости

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадал житель Германии

ПЕРМЬ, 3 авг — РИА Новости. Житель Германии пострадал при столкновении автобуса с деревом в Пермском крае, сообщили РИА Новости в приемном отделении Красновишерской центральной районной больницы.

Источник: РИА Новости

Утром в пятницу на 30-м километре автодороги Красновишерск — Вая Пермского края произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ. По предварительной информации, при подъеме водитель съехал в кювет и врезался в дерево. Всего в автобусе находились 27 человек. В результате ДТП травмы получили семь пассажиров, в том числе двое детей.

«В числе пострадавших в ДТП был житель Германии. Сам он из здешних краев, но последние годы живет в Европе», — рассказал собеседник агентства.

По данным сотрудника приемного отделения Красновишерской районной больницы, от госпитализации житель Германии отказался, поскольку получил «несерьезные травмы».

В министерстве здравоохранения РИА Новости уточнили, что из семи пострадавших в ДТП пассажиров трое отказались от госпитализации.

«Четыре человека госпитализировано: трое — в Соликамск, один пострадавший — в Березники. Состояние у всех средней тяжести, стабильное, в основном пострадавшие получили черепно-мозговую травму, переломы», — добавили в минздраве.

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