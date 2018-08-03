В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадал житель Германии

Источник: РИА Новости

Утром в пятницу на 30-м километре автодороги Красновишерск — Вая Пермского края произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ. По предварительной информации, при подъеме водитель съехал в кювет и врезался в дерево. Всего в автобусе находились 27 человек. В результате ДТП травмы получили семь пассажиров, в том числе двое детей.

«В числе пострадавших в ДТП был житель Германии. Сам он из здешних краев, но последние годы живет в Европе», — рассказал собеседник агентства.

По данным сотрудника приемного отделения Красновишерской районной больницы, от госпитализации житель Германии отказался, поскольку получил «несерьезные травмы».

В министерстве здравоохранения РИА Новости уточнили, что из семи пострадавших в ДТП пассажиров трое отказались от госпитализации.