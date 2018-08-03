В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадал житель Германии

Утром в пятницу на 30-м километре автодороги Красновишерск — Вая Пермского края произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ. По предварительной информации, при подъеме водитель съехал в кювет и врезался в дерево. Всего в автобусе находились 27 человек. В результате ДТП травмы получили семь пассажиров, в том числе двое детей.
«В числе пострадавших в ДТП был житель Германии. Сам он из здешних краев, но последние годы живет в Европе», — рассказал собеседник агентства.
По данным сотрудника приемного отделения Красновишерской районной больницы, от госпитализации житель Германии отказался, поскольку получил «несерьезные травмы».
В министерстве здравоохранения РИА Новости уточнили, что из семи пострадавших в ДТП пассажиров трое отказались от госпитализации.
«Четыре человека госпитализировано: трое — в Соликамск, один пострадавший — в Березники. Состояние у всех средней тяжести, стабильное, в основном пострадавшие получили черепно-мозговую травму, переломы», — добавили в минздраве.