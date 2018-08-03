Домашний арест продлен обвиняемому в массовом отравлении таллием таганрожцу

Как сообщает ТАСС, Таганрогский горсуд продлил арест обвиняемого до 6 сентября.

По информации СМИ, представитель Владислава Шульги подал жалобу на продление меры пресечения в Ростовский областной суд.

Напомним, Владислав Шульга был задержан в апреле 2018 года по подозрению в отравлении работников ТАНТК имени Г. М. Бериева, где он работал инженером.

Сотрудники предприятия начали обращаться к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия с конца декабря 2017 года. У 27 работников в организме оказалось повышено содержание таллия — яда, схожего по токсичности с мышьяком.