МВД Татарстана прокомментировало утренний «взрыв» на улице Минской
В 8.00 в пятницу, 3 августа, жителей домов на улице Минской в Советском районе столицы Татарстана встревожил громкой хлопок, который они приняли за взрыв.
В 8.00 в пятницу, 3 августа, жителей домов на улице Минской в Советском районе столицы Татарстана встревожил громкой хлопок, который они приняли за взрыв.
Сразу после этого в районе строящейся гимназии поднялись клубы дыма и пропало электричество.
В МВД Татарстана прокомментировали утреннее ЧП:
— Во дворе строящейся школы во время работ бульдозер задел высоковольтный кабели. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы по подключение обесточенных домов и учреждения к электросетям. Никакой диверсии не было.