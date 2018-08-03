МВД Татарстана прокомментировало утренний «взрыв» на улице Минской

Сразу после этого в районе строящейся гимназии поднялись клубы дыма и пропало электричество.

— Во дворе строящейся школы во время работ бульдозер задел высоковольтный кабели. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы по подключение обесточенных домов и учреждения к электросетям. Никакой диверсии не было.