Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель своим нарядом произвела фурор на красной дорожке
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
5-летний принц Джордж попал в рейтинг самых стильных знаменитостей
Американцам запретили курить в квартирах
Эмили Ратаковски перевоплотилась в Жаклин Кеннеди для новых съек
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
После 30-ти лет брака Петросян и Степаненко разводятся - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Лариса Долина вышла в свет в блестящей шляпе и юбке-«парашюте»
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Чемпион по биатлону Тихонов о бегстве спортсменок РФ на Украину
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

МВД Татарстана прокомментировало утренний «взрыв» на улице Минской

В 8.00 в пятницу, 3 августа, жителей домов на улице Минской в Советском районе столицы Татарстана встревожил громкой хлопок, который они приняли за взрыв.

Сразу после этого в районе строящейся гимназии поднялись клубы дыма и пропало электричество.

В МВД Татарстана прокомментировали утреннее ЧП:

— Во дворе строящейся школы во время работ бульдозер задел высоковольтный кабели. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы по подключение обесточенных домов и учреждения к электросетям. Никакой диверсии не было.

Все новости региона
 Леонид Слуцкий с "Витессом" прошел румынский "Вииторул" в Лиге Европы
Секс и макароны: Собчак рассказала о своем идеальном отдыхе
Сын Трампа Эрик рассказал об угрозах его семье
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Названа опасность отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие продукты снижают тревожность
Дутерте раздавил машины класса люкс для борьбы с коррупцией
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Почему тысячам детей в Либерии дают одно и то же имя
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь