Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае пришлось экстренно прервать авиарейс: в самолете сработала аварийная сигнализация.

Как стало известно «Комсомольской правде"-Красноярск, самолет ANR-42 отправился по маршруту в Байкит (поселок в Эвенкии) по расписанию, сегодня в 10.15 по местному времени.

Однако после того, как самолет уже набрал высоту и провел в воздухе чуть меньше часа, на табло у пилотов сработала аварийная сигнализация. Командир экипажа принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Самолет успешно совершил посадку в Красноярске, и сейчас его будут осматривать авиаэксперты. Им предстоит выяснить, что е случилось во время полета: сбой в системе или какая-то серьезная неисправность. Также, скорее всего, проведут проверку и сотрудники транспортной прокуратуры.