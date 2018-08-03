В Красноярском крае пришлось экстренно прервать авиарейс: в самолете сработала аварийная сигнализация
Воздушное судно вернули в красноярский аэропорт.
Воздушное судно вернули в красноярский аэропорт.
В Красноярском крае пришлось экстренно прервать авиарейс: в самолете сработала аварийная сигнализация.
Как стало известно «Комсомольской правде"-Красноярск, самолет ANR-42 отправился по маршруту в Байкит (поселок в Эвенкии) по расписанию, сегодня в 10.15 по местному времени.
Самолет успешно совершил посадку в Красноярске, и сейчас его будут осматривать авиаэксперты. Им предстоит выяснить, что е случилось во время полета: сбой в системе или
Более 20 пассажиров с билетами до Байкита должны были отправить резервным бортом. Напомним, в северный поселок в это время года можно добраться только по воздуху.