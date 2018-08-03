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11:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае пришлось экстренно прервать авиарейс: в самолете сработала аварийная сигнализация

Воздушное судно вернули в красноярский аэропорт.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае пришлось экстренно прервать авиарейс: в самолете сработала аварийная сигнализация.

Как стало известно «Комсомольской правде"-Красноярск, самолет ANR-42 отправился по маршруту в Байкит (поселок в Эвенкии) по расписанию, сегодня в 10.15 по местному времени.

Однако после того, как самолет уже набрал высоту и провел в воздухе чуть меньше часа, на табло у пилотов сработала аварийная сигнализация. Командир экипажа принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Самолет успешно совершил посадку в Красноярске, и сейчас его будут осматривать авиаэксперты. Им предстоит выяснить, что е случилось во время полета: сбой в системе или какая-то серьезная неисправность. Также, скорее всего, проведут проверку и сотрудники транспортной прокуратуры.

Более 20 пассажиров с билетами до Байкита должны были отправить резервным бортом. Напомним, в северный поселок в это время года можно добраться только по воздуху.

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