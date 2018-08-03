В горах Сочи нашли пропавшего туриста из Майкопа

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели утром 2 августа начали поиски пропавшего мужчины. В ЮРПСО обратился руководитель туристической группы. Он рассказал, что 60-летний житель Майкопа в составе группы отправился в поход из поселка Хамышки в Адыгее на Красную Поляну. На Бурьянистой поляне 30 июля мужчина решил покинуть туротряд, чтобы добраться до последней точки похода раньше на один день. Достигнув Красной Поляны, мужчина планировал на электричке поехать домой. Однако на вокзал Майкопа турист не прибыл, связи с ним не было.