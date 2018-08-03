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11:51 (мск), источник: Кубань 24

В горах Сочи нашли пропавшего туриста из Майкопа

Спасатели нашли мужчину 3 августа в 10:05.

«Туриста обнаружили на протяжении маршрута группы. Травм у него нет, состояние удовлетворительное», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели утром 2 августа начали поиски пропавшего мужчины. В ЮРПСО обратился руководитель туристической группы. Он рассказал, что 60-летний житель Майкопа в составе группы отправился в поход из поселка Хамышки в Адыгее на Красную Поляну. На Бурьянистой поляне 30 июля мужчина решил покинуть туротряд, чтобы добраться до последней точки похода раньше на один день. Достигнув Красной Поляны, мужчина планировал на электричке поехать домой. Однако на вокзал Майкопа турист не прибыл, связи с ним не было.

В поисковой операции были задействованы 15 человек.

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