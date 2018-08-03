В Волгограде выявили 11 свалок на территории лесничества
В Ворошиловском лесничестве проведен экологический рейд при участии специалистов филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Волгоградской области» и активистов «Зеленого дозора Волгограда».
В Ворошиловском лесничестве проведен экологический рейд при участии специалистов филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Волгоградской области» и активистов «Зеленого дозора Волгограда».
В ходе акции были выявлены многочисленные свалки строительного и бытового мусора, в том числе бывшие в употреблении автомобильные покрышки, мебель и многое другое. Координаты 11 наиболее крупных скоплений мусора будут нанесены на интерактивную карту свалок.
— На территории лесничества проведено устройство минерализованной полосы. Состояние самих зеленых насаждений оставляет желать лучшего, — проинформировали в центре защиты леса Волгоградской области. — Как и в прошлом году выявлены усохшие и усыхающие деревья. Имеются площади, где необходимо проводить
Подобные насаждения являются рассадниками для вредных организмов, оказывающих негативное влияние на здоровый лес, отмечают специалисты. Кроме того, выявлены сваленные в кучи сосны, по всей видимости, нераспроданные в период новогодних праздников, что может привести к пожарам, учитывая установившийся в Волгограде высокий температурный режим погоды.
Участники рейда не смогли обнаружить в лесничестве и установленные аншлаги на противопожарную тематику. Результаты экологического рейда будут направлены в адрес МУ «Горэколес», в чье ведение входят городские леса, для принятия всех необходимых мер.