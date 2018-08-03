В Волгограде выявили 11 свалок на территории лесничества

В ходе акции были выявлены многочисленные свалки строительного и бытового мусора, в том числе бывшие в употреблении автомобильные покрышки, мебель и многое другое. Координаты 11 наиболее крупных скоплений мусора будут нанесены на интерактивную карту свалок.

— На территории лесничества проведено устройство минерализованной полосы. Состояние самих зеленых насаждений оставляет желать лучшего, — проинформировали в центре защиты леса Волгоградской области. — Как и в прошлом году выявлены усохшие и усыхающие деревья. Имеются площади, где необходимо проводить санитарно-оздоровительные мероприятия по удалению сухостоя.

Подобные насаждения являются рассадниками для вредных организмов, оказывающих негативное влияние на здоровый лес, отмечают специалисты. Кроме того, выявлены сваленные в кучи сосны, по всей видимости, нераспроданные в период новогодних праздников, что может привести к пожарам, учитывая установившийся в Волгограде высокий температурный режим погоды.