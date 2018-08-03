В СКР рассказали, почему в Прикамье пассажирский автобус вылетел в кювет

СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку в связи с аварией пассажирского автобуса в Красновишерском районе, в которой пострадали семь человек.

«По предварительным данным, у рейсового автобуса, следовавшего по маршруту “Красновишерск — п. Вая”, при движении на затяжном подъёме на горе Хитрая неожиданно заглох двигатель. По неизвестной причине тормоза отказали и автобус скатился вниз по дороге, после чего столкнулся с деревом. Из двадцати семи пассажиров семеро получили травмы различной степени тяжести. Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильно удовлетворительное, тяжелых травм никто не получил», — сообщили в краевом СКР.