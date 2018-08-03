В Крыму уничтожили 100 тыс кустов конопли — МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма правоохранители выявили два поля дикорастущей конопли. Владельцев полей принудили уничтожить наркотическое растение. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма правоохранители выявили два поля дикорастущей конопли. Владельцев полей принудили уничтожить наркотическое растение. Об этом сообщает
Всего на двух участках общей площадью 30 га произрастало около 100 тыс кустов конопли.
«Полицейские установили хозяев полей, ими оказались местные жители. Гражданам полицейскими было вынесено официальное предписание об уничтожении растений в 10-дневный срок», — отметили в ведомстве.
Владельцы конопляных полей под контролем правоохранителей перепахали участки с опасным растением. В МВД напомнили, что если хозяева земельных участков не уничтожают дикорастущую коноплю в течение 10 дней, то могут быть привлечены к административной ответственности.