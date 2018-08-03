«Мерседес» воронежца облили кислотой
Причем машина вроде бы никому не мешала.
Причем машина вроде бы никому не мешала.
Воронежец Алексей просто опешил, когда увидел, что над его «Мерседесом»
— Стоял на парковке, сделанной пару лет назад для жителей дома, при этом машина никому не мешала, чужого места не занимал, проход мамам с колясками не загораживал… — рассказывает Алексей.
Обращался ли он в полицию, не сообщается. В комментариях излагают гипотезы, кому мог насолить автомобилист. «Хозяева платных парковок так людей запугивают, наверное. Чтоб ставили к ним своих драгоценных коней», — предположил один из пользователей. Другой пишет, что красить автомобиль после таких повреждений — дело трудное. Краска снова будет вспучиваться.