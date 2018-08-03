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12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

«Мерседес» воронежца облили кислотой

Причем машина вроде бы никому не мешала.

Воронежец Алексей просто опешил, когда увидел, что над его «Мерседесом» кто-то поиздевался. Неизвестный вылил на капот и крышу нечто, похожее на кислоту. В итоге краску разъело.

— Стоял на парковке, сделанной пару лет назад для жителей дома, при этом машина никому не мешала, чужого места не занимал, проход мамам с колясками не загораживал… — рассказывает Алексей.

Обращался ли он в полицию, не сообщается. В комментариях излагают гипотезы, кому мог насолить автомобилист. «Хозяева платных парковок так людей запугивают, наверное. Чтоб ставили к ним своих драгоценных коней», — предположил один из пользователей. Другой пишет, что красить автомобиль после таких повреждений — дело трудное. Краска снова будет вспучиваться.

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