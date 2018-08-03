«Мерседес» воронежца облили кислотой

Воронежец Алексей просто опешил, когда увидел, что над его «Мерседесом» кто-то поиздевался. Неизвестный вылил на капот и крышу нечто, похожее на кислоту. В итоге краску разъело.

— Стоял на парковке, сделанной пару лет назад для жителей дома, при этом машина никому не мешала, чужого места не занимал, проход мамам с колясками не загораживал… — рассказывает Алексей.