В Темиртау после свадьбы 18 человек попали в больницу
В Темиртау 18 человек попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции после свадьбы в местном кафе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Темиртау 18 человек попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции после свадьбы в местном кафе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В их числе беременная женщина и 8 летний ребенок. Пострадавшие начали поступать в местную инфекционную больницу с 31 июля.
«С 31-го на 1-ое в инфекционную больницу города Темиртау обратились пациенты с жалобами. На сегодняшний день им поставлен диагноз кишечная инфекция. В стационаре находятся 18 человек, среди них есть беременная женщина и ребенок 8 лет. Состояние у всех стабильное, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Все лечение проводится. Со слов пациентов, все они были в одном кафе», — сообщили в
По словам одного из пострадавших, на свадьбе были около 60 человек. Жених и невеста не пострадали. А вот некоторые гости почувствовали недомогание в тот же вечер.
«Эта была свадьба друга. Кафе довольно известное в городе. Торжество состоялось 30 июля, той же ночью первой недомогание почувствовала моя жена. У меня все началось утром, но, так как мне было нужно уехать из Темиртау по делам, я не обратил на свое самочувствие особого внимания, и уехал. Когда я ехал назад, мне стало совсем плохо. У меня была высокая температура, озноб, началась рвота. Тошнило ужасно сильно и много, чуть ли не 10 раз за час. По телефону я узнал, что такое же состояние у многих гостей, которые были на свадьбе. У
Также мужчина добавил, что, скорее всего, все они отравились
«Среди госпитализированных есть те, кто вообще не пил. Эта беременная женщина, она ни капли не пила. Ребенок тоже здесь. Хорошо, что только один. Да и много кто не пил на свадьбе. Вообще, количество заболевших больше, просто некоторые отказались от госпитализации. Вчера из больницы выписали одну девушку, так как у нее грудной ребенок. Точную причину мы, конечно, не знаем, отчего отравились, но не пожелаю этого никому. Состояние ужасное. Сейчас нам ставят капельницы, берут повторные анализы. Когда выпишут пока неизвестно. Говорят, что тут держат от пяти до десяти дней», — добавил темиртаусец.