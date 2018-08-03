В Темиртау после свадьбы 18 человек попали в больницу

Источник: Tengrinews

В их числе беременная женщина и 8 летний ребенок. Пострадавшие начали поступать в местную инфекционную больницу с 31 июля.

«С 31-го на 1-ое в инфекционную больницу города Темиртау обратились пациенты с жалобами. На сегодняшний день им поставлен диагноз кишечная инфекция. В стационаре находятся 18 человек, среди них есть беременная женщина и ребенок 8 лет. Состояние у всех стабильное, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Все лечение проводится. Со слов пациентов, все они были в одном кафе», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

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По словам одного из пострадавших, на свадьбе были около 60 человек. Жених и невеста не пострадали. А вот некоторые гости почувствовали недомогание в тот же вечер.

«Эта была свадьба друга. Кафе довольно известное в городе. Торжество состоялось 30 июля, той же ночью первой недомогание почувствовала моя жена. У меня все началось утром, но, так как мне было нужно уехать из Темиртау по делам, я не обратил на свое самочувствие особого внимания, и уехал. Когда я ехал назад, мне стало совсем плохо. У меня была высокая температура, озноб, началась рвота. Тошнило ужасно сильно и много, чуть ли не 10 раз за час. По телефону я узнал, что такое же состояние у многих гостей, которые были на свадьбе. У кого-то еще и был жидкий стул сразу. Увидев меня, моя теща вызвала скорую и без разговоров отправила меня в больницу. Получается, я поступил 1-го числа», — рассказал один из пострадавших.

Также мужчина добавил, что, скорее всего, все они отравились каким-то салатом или закуской с майонезом. Версию отравления от спиртного мужчина отверг сразу.