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12:17 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале задержали китайца с четырьмя килограммами наличных

Четыре килограмма наличных попытался вывезти из страны гражданин Китая. Иностранца с незадекларированными деньгами задержали таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Источник: "Российская газета"

«Во время контроля рейса Екатеринбург-Харбин в “зеленом коридоре” в багаже одного из пассажиров инспектор обнаружил сумку, набитую пачками денег — почти 10 миллионов рублей и 2 тысячи юаней», — передает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Задержанный прилетел из Самары, далее планировал отправиться в Харбин. Деньги, по его словам, нужны были ему для покупки тепличного оборудования. Якобы он был не в курсе, что наличные подлежат декларированию, хотя уже не раз пересекал российско-китайскую границу через Уссурийскую таможню и обо всех правилах перевоза валюты знал.

Сотрудники таможни изъяли деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств».

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