На Урале задержали китайца с четырьмя килограммами наличных

«Во время контроля рейса Екатеринбург-Харбин в “зеленом коридоре” в багаже одного из пассажиров инспектор обнаружил сумку, набитую пачками денег — почти 10 миллионов рублей и 2 тысячи юаней», — передает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Задержанный прилетел из Самары, далее планировал отправиться в Харбин. Деньги, по его словам, нужны были ему для покупки тепличного оборудования. Якобы он был не в курсе, что наличные подлежат декларированию, хотя уже не раз пересекал российско-китайскую границу через Уссурийскую таможню и обо всех правилах перевоза валюты знал.