На Урале задержали китайца с четырьмя килограммами наличных
Четыре килограмма наличных попытался вывезти из страны гражданин Китая. Иностранца с незадекларированными деньгами задержали таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Четыре килограмма наличных попытался вывезти из страны гражданин Китая. Иностранца с незадекларированными деньгами задержали таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
«Во время контроля рейса
Задержанный прилетел из Самары, далее планировал отправиться в Харбин. Деньги, по его словам, нужны были ему для покупки тепличного оборудования. Якобы он был не в курсе, что наличные подлежат декларированию, хотя уже не раз пересекал
Сотрудники таможни изъяли деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств».