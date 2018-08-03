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12:19 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге СКР проводит проверку по факту обнаружения мумии во дворе на Куйбышева

Следователи проводят доследственную проверку по сообщению об обнаружении скелетированных останков мужчины во дворе жилого дома на Куйбышева, сообщили в СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, это останки местного жителя 1950 года рождения. При внешнем осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено.

«Голова, а также верхние и нижние конечности у мужчины присутствуют. В ходе проверки выясняется давность и точная дата смерти мужчины. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев», — сказано в сообщении СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, останки мужчины во двор выкинула его жена. Мумифицированное тело было обнаружено во дворе дома № 112 по улице Куйбышева. По словам очевидцев, женщина не сообщала о смерти мужа, так как получала за него пенсию.

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