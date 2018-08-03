В Екатеринбурге СКР проводит проверку по факту обнаружения мумии во дворе на Куйбышева

По предварительным данным, это останки местного жителя 1950 года рождения. При внешнем осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено.
«Голова, а также верхние и нижние конечности у мужчины присутствуют. В ходе проверки выясняется давность и точная дата смерти мужчины. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев», — сказано в сообщении СКР.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, останки мужчины во двор выкинула его жена. Мумифицированное тело было обнаружено во дворе дома № 112 по улице Куйбышева. По словам очевидцев, женщина не сообщала о смерти мужа, так как получала за него пенсию.