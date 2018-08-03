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12:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе адвоката освободили от отбытия исправительных работ

В Уфе завершено уголовное дело, начавшееся с инцидента в 2009 году. Подсудимый — адвокат, вел защиту мужчины, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков.

Пытаясь избавить своего подзащитного от уголовного преследования, он предложил сотруднику тогда еще милиции взятку в 100 тысяч рублей. Предполагалось организовать дачу ложных показаний о непричастности подзащитного и закрыть дело. Передача средств в марте 2010 года проходила под наблюдением оперативников. Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры, адвокат был задержан в 2017 году. Суд приговорил его к исправительным работам и освободил от отбытия наказания в связи с истечением срока давности.

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