В Уфе адвоката освободили от отбытия исправительных работ
В Уфе завершено уголовное дело, начавшееся с инцидента в 2009 году. Подсудимый — адвокат, вел защиту мужчины, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков.
В Уфе завершено уголовное дело, начавшееся с инцидента в 2009 году. Подсудимый — адвокат, вел защиту мужчины, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков.
Пытаясь избавить своего подзащитного от уголовного преследования, он предложил сотруднику тогда еще милиции взятку в 100 тысяч рублей. Предполагалось организовать дачу ложных показаний о непричастности подзащитного и закрыть дело. Передача средств в марте 2010 года проходила под наблюдением оперативников. Как сообщается в