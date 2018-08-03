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12:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В новохоперском селе Елань-Колено ввели режим ЧС из-за нехватки воды

Единственная скважина стала работать с перебоями.

Источник: РИА "Воронеж"

Режим ЧС из-за нехватки питьевой воды ввели в селе Елань-Колено Новохоперского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил замглавы районной администрации Александр Калашников в пятницу, 3 августа.

Режим ЧС ввели 23 июля. Село Елань-Колено обеспечивали водой из двух скважин — на улице Ленина и Деревягина. В 2017 году Роспотребнадзор исследовал воду из скважины на улице Ленина. В ней нашли нитраты и подачу воды приостановили. Сейчас скважина работает только на дозаправку пожарных машин. Продолжительное время питьевой водой население обеспечивала единственная работающая скважина на улице Деревягина. Она стала работать со сбоями.

— Мы попросили специалистов обследовать скважину. Нам рекомендовали отремонтировать ее или пробурить другую. Сегодня подачу воды в селе регулируют задвижками. Водой постоянно обеспечены все социальные объекты села, — пояснил корреспонденту РИА «Воронеж» глава Коленовского поселения Михаил Федюшкин.

По словам Александра Калашникова, администрация заключит договор с подрядной организацией на строительство в селе нового водозабора в районе улицы Красных Партизан.

— Планируем пробурить пять новых скважин, сделать очистные сооружения и водопровод протяженностью 1,6 км. Новый водопровод врежут в тот, который действует сегодня. Его общая протяженность сейчас составляет 27 км. Как только водозабор построят, проблема снимется. Но на это нужно несколько месяцев, — уточнил Александр Калашников.

Работы проведут в рамках программы «Чистая вода». Проект для Коленовского поселения сделали четыре года назад.

Пока для жителей села обеспечат подвоз воды по графику. Для этого будут использовать молоковоз одного из фермерских хозяйств района. В администрации поселения пояснили, что воду будут брать из действующей скважины на улице Деревягина.

График подвоза воды в селе Елань-Колено:

Ул.9 Января — с 9:00 до 10:00;.

ул. Мостовая — с 10:00 до 11:00;.

ул. Садовая — с 14:00 до 15:00;.

ул. Большевик — с 15:00 до 16:00.

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