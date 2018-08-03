В новохоперском селе Елань-Колено ввели режим ЧС из-за нехватки воды
Единственная скважина стала работать с перебоями.
Единственная скважина стала работать с перебоями.
Режим ЧС
Режим ЧС ввели 23 июля. Село
— Мы попросили специалистов обследовать скважину. Нам рекомендовали отремонтировать ее или пробурить другую. Сегодня подачу воды в селе регулируют задвижками. Водой постоянно обеспечены все социальные объекты села, — пояснил корреспонденту РИА «Воронеж» глава Коленовского поселения Михаил Федюшкин.
По словам Александра Калашникова, администрация заключит договор с подрядной организацией на строительство в селе нового водозабора в районе улицы Красных Партизан.
— Планируем пробурить пять новых скважин, сделать очистные сооружения и водопровод протяженностью 1,6 км. Новый водопровод врежут в тот, который действует сегодня. Его общая протяженность сейчас составляет 27 км. Как только водозабор построят, проблема снимется. Но на это нужно несколько месяцев, — уточнил Александр Калашников.
Работы проведут в рамках программы «Чистая вода». Проект для Коленовского поселения сделали четыре года назад.
Пока для жителей села обеспечат подвоз воды по графику. Для этого будут использовать молоковоз одного из фермерских хозяйств района. В администрации поселения пояснили, что воду будут брать из действующей скважины на улице Деревягина.
График подвоза воды в селе Елань-Колено:
Ул.9 Января — с 9:00 до 10:00;.
ул. Мостовая — с 10:00 до 11:00;.
ул. Садовая — с 14:00 до 15:00;.
ул. Большевик — с 15:00 до 16:00.