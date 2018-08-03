Дело о взятках в ГУПР: испугалась КГБ и спрятала деньги в мужском туалете
Собранную дань со школьных столовых передавали обвиняемым к праздникам: на дни рождения, Новый год, к Пасхе.
Собранную дань со школьных столовых передавали обвиняемым к праздникам: на дни рождения, Новый год, к Пасхе.
МИНСК, 3 авг — Sputnik. В Минском областном суде второй день допрашивают обвиняемую Ольгу Конон, которая написала явку с повинной о передаче взяток и была отпущена
В Минском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела о коррупции в ГУПР. Судят
Обвиняемая Конон, которая является заместителем руководителя комбината школьного питания Заводского района, на стадии предварительного расследования написала явку с повинной, в которой указала, что передавала взятки директору комбината школьного питания Фрунзенского района Марине Морозовой, которая находится под стражей. В суде адвокаты, прокуроры и судья выясняли, добровольно ли она написала явку с повинной, и как она расценивает деньги, переданные Морозовой — как взятку или как благодарность. На это Конон сообщила, что писала явку с повинной добровольно и путается в юридических терминах.
Прокурор, кроме протокола явки с повинной, зачитал несколько протоколов допросов. На одном из них Конон сообщила, что привезла сверток денег для Морозовой, но увидела в ее кабинете оперативников КГБ, испугалась, добежала до мужского туалета и там спрятала деньги.
Из протоколов допроса следует, что собранную дань с школьных столовых в качестве благодарности передавали обвиняемой Морозовой к праздникам: на день рождения, к Пасхе.