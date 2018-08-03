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12:04 (мск), источник: Sputnik.by

Дело о взятках в ГУПР: испугалась КГБ и спрятала деньги в мужском туалете

Собранную дань со школьных столовых передавали обвиняемым к праздникам: на дни рождения, Новый год, к Пасхе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 авг — Sputnik. В Минском областном суде второй день допрашивают обвиняемую Ольгу Конон, которая написала явку с повинной о передаче взяток и была отпущена из-под стражи, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала суда.

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В Минском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела о коррупции в ГУПР. Судят экс-начальника ГУПР Сергея Барисевича, которого СМИ уже назвали «крестным отцом» школьных столовых. Согласно материалам уголовного дела, руководство ГУПР «обложило данью» комбинаты школьного питания Минска за лояльное отношение и попустительство по службе.

Обвиняемая Конон, которая является заместителем руководителя комбината школьного питания Заводского района, на стадии предварительного расследования написала явку с повинной, в которой указала, что передавала взятки директору комбината школьного питания Фрунзенского района Марине Морозовой, которая находится под стражей. В суде адвокаты, прокуроры и судья выясняли, добровольно ли она написала явку с повинной, и как она расценивает деньги, переданные Морозовой — как взятку или как благодарность. На это Конон сообщила, что писала явку с повинной добровольно и путается в юридических терминах.

Прокурор, кроме протокола явки с повинной, зачитал несколько протоколов допросов. На одном из них Конон сообщила, что привезла сверток денег для Морозовой, но увидела в ее кабинете оперативников КГБ, испугалась, добежала до мужского туалета и там спрятала деньги.

Из протоколов допроса следует, что собранную дань с школьных столовых в качестве благодарности передавали обвиняемой Морозовой к праздникам: на день рождения, к Пасхе.

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