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12:35 (мск), источник: Ura.ru

На Урале вынесен приговор по делу внука имама, избившего на тренировке хоккеиста

Вынесен приговор по скандальному инциденту, произошедшему еще 2 декабря 2016 года на хоккейном корте «Чайка» поселка Октябрьский под Екатеринбургом. Прямо на тренировке сын и внук местного имама Хакимьян—хазрата сильно избили хоккеиста Дениса Акбирова. Молодому человеку пришлось долго лечиться в больнице.

Внук имама — Ринат Шарипов решением суда признан виновным и приговорен к полутора годам ограничения свободы. Его отца Алмаза Шарипова, который по свидетельству очевидцев и начал избиение спортсмена, суд оставил свидетелем по делу. Апелляционная инстанция уже утвердила приговор, однако пострадавший хоккеист и его адвокат не согласны с этим решением, и намерены дальше добиваться привлечения сына имама к уголовной ответственности.

«Судья апелляционной инстанции установил, что Алмаз Шарипов нанес удар клюшкой Денису Акбирову по голове и ударил по лицу, однако, противореча самому себе, сделал вывод о том, что недостаточно доказательств для группового избиения. Получается, чтобы признать факт избиения Шариовым-старшим свидетельских показаний достаточно, а чтобы привлечь его к ответственности свидетельских показаний недостаточно» — рассказал «URA.RU» Игорь Упоров, адвокат пострадавшего хоккеиста Дениса Акбирова.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что произошло на хоккейной тренировке на корте «Чайка». Алмаз Шарипов работает здесь тренером, а Денис пришел на тренировку, так как не хватало игроков. В игровом моменте — тренеру не понравилось, как Денис отобрал у него шайбу, он разозлился и, подъехав сзади, ударил парня по голове клюшкой. «После этого начал меня избивать. Тут же подъехал его сын Ринат и присоединился к отцу», — рассказал «URA.RU» Денис Акбиров. Позже, после тренировки, на стоянке, когда Денис подходил к своей машине, внук имама Ринат снова напал на него и опять избил. В итоге Денис Акбиров с серьезными травмами и переломами был госпитализирован в отделение нейрохирургии в ГКБ № 23 Екатеринбурга.

Пострадавший написал заявление в полицию, но ход делу не был дан. Только после публикации «URA.RU», силовикам пришлось начать расследование. В ходе следствия Ринат Шарипов признался в избиении, и взял всю вину на себя. Таким образом Шарипов старший, начавший избиение, избежал уголовной ответственности и проходит по делу лишь в статусе свидетеля.

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