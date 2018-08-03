На Урале вынесен приговор по делу внука имама, избившего на тренировке хоккеиста

Внук имама — Ринат Шарипов решением суда признан виновным и приговорен к полутора годам ограничения свободы. Его отца Алмаза Шарипова, который по свидетельству очевидцев и начал избиение спортсмена, суд оставил свидетелем по делу. Апелляционная инстанция уже утвердила приговор, однако пострадавший хоккеист и его адвокат не согласны с этим решением, и намерены дальше добиваться привлечения сына имама к уголовной ответственности.

«Судья апелляционной инстанции установил, что Алмаз Шарипов нанес удар клюшкой Денису Акбирову по голове и ударил по лицу, однако, противореча самому себе, сделал вывод о том, что недостаточно доказательств для группового избиения. Получается, чтобы признать факт избиения Шариовым-старшим свидетельских показаний достаточно, а чтобы привлечь его к ответственности свидетельских показаний недостаточно» — рассказал «URA.RU» Игорь Упоров, адвокат пострадавшего хоккеиста Дениса Акбирова.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что произошло на хоккейной тренировке на корте «Чайка». Алмаз Шарипов работает здесь тренером, а Денис пришел на тренировку, так как не хватало игроков. В игровом моменте — тренеру не понравилось, как Денис отобрал у него шайбу, он разозлился и, подъехав сзади, ударил парня по голове клюшкой. «После этого начал меня избивать. Тут же подъехал его сын Ринат и присоединился к отцу», — рассказал «URA.RU» Денис Акбиров. Позже, после тренировки, на стоянке, когда Денис подходил к своей машине, внук имама Ринат снова напал на него и опять избил. В итоге Денис Акбиров с серьезными травмами и переломами был госпитализирован в отделение нейрохирургии в ГКБ № 23 Екатеринбурга.