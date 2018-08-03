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12:44 (мск), источник: Nakanune.ru

Результат опрессовок? В Екатеринбурге провалилась дорога

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш появилась огромная яма на дороге. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Екатеринбург», передает корреспондент Накануне.RU.

Большая яма образовалась на перекрестке Бакинских Комиссаров — Ярославская. По опубликованным фотографиям видно, что из ямы идет пар, возможно, это результат опрессовок, которые сегодня уже должны закончиться.

Как пишут очевидцы, они решили не дожидаться дорожных рабочих и сами обозначили яму веткой от дерева, чтобы предупредить водителей.

Напомним, что сегодня завершился последний этап опрессовок, испытания проходили с 23.00 31 июля по 6.00 3 августа с ограничением горячего водоснабжения. По всему городу было выявлено больше двух десятков повреждений.

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