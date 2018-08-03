Результат опрессовок? В Екатеринбурге провалилась дорога

Большая яма образовалась на перекрестке Бакинских Комиссаров — Ярославская. По опубликованным фотографиям видно, что из ямы идет пар, возможно, это результат опрессовок, которые сегодня уже должны закончиться.

Как пишут очевидцы, они решили не дожидаться дорожных рабочих и сами обозначили яму веткой от дерева, чтобы предупредить водителей.