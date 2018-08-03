В Красноярске свадебный кортеж перекрыл Октябрьский мост и устроил езду задним ходом (видео)

В Красноярске машины свадебного кортежа перекрыли несколько полос на Октябрьском мосту в сторону центра города. Участники сами выложили видео в соцсети. На кадрах видно, как дорогие внедорожники остановились на мосту и начали громко сигналить. При этом номера на машинах закрыты табличкой «Братва жениха». После этого один из автомобилей кортежа — черная Toyota Camry — устроил езду задним ходом по мосту.

<div id="vk_post_-54767216_1628605"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?158?wmode=opaque"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-54767216_1628605", -54767216, 1628605, 'taR0175EqDKn8Qt8ZHx7lTO8EA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мнения пользователей относительно видео разделились — кто-то поддержал празднующих, сказав, что свадьба бывает только раз и отмечать надо «по полной программе». Кто-то, наоборот, осудил действия гостей.

«Хорошо, что у меня друзья адекватные и такого идиотизма на свадьбе не творили… Никакого уважения к другим… Позор и жениху с невестой, и самим гостям», — писали пользователи.