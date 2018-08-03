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12:38 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске свадебный кортеж перекрыл Октябрьский мост и устроил езду задним ходом (видео)

Участники праздника выложили видео в соцсети.

В Красноярске машины свадебного кортежа перекрыли несколько полос на Октябрьском мосту в сторону центра города. Участники сами выложили видео в соцсети. На кадрах видно, как дорогие внедорожники остановились на мосту и начали громко сигналить. При этом номера на машинах закрыты табличкой «Братва жениха». После этого один из автомобилей кортежа — черная Toyota Camry — устроил езду задним ходом по мосту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мнения пользователей относительно видео разделились — кто-то поддержал празднующих, сказав, что свадьба бывает только раз и отмечать надо «по полной программе». Кто-то, наоборот, осудил действия гостей.

«Хорошо, что у меня друзья адекватные и такого идиотизма на свадьбе не творили… Никакого уважения к другим… Позор и жениху с невестой, и самим гостям», — писали пользователи.

Водители нарушили сразу несколько правил — движение задним ходом по мосту, остановка автомобиля в запрещенных местах, заклеенные номера и др.

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