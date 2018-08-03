Кубанские врачи спасли 27-летнюю девушку со смертельным диагнозом

Краснодар. 3 августа — Новая Кубань. В больницу Кавказского района поступила 27-летняя девушка в тяжелом состоянии. У молодой пациентки была одышка, высокая температура и боли в грудной клетке. Врачи сумели быстро поставить правильный диагноз — массивная тромбоэмболия легочной артерии (закупорка артерии тромбом). При таком недуге летальный исход составляет 95 процентов.

Медики Кавказского района проконсультировались с пульмонологом краевой клинической больницы № 2. Дальнейшее обследование показало, что у девушки развивается инфарктная пневмония.

— Пациентку перевели в реанимационное отделение, где начали лечение, которое должно было решить две основные задачи — спасение жизни и восстановление кровотока в кровяном русле легочной артерии. Через 8 дней, когда состояние стабилизировалось, ее перевели в терапевтическое отделение, — рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.