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15:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В шести регионах РФ обнаружили зараженную АЧС свинину из Калининградской области

В шести российских регионах обнаружили зараженную АЧС продукцию из свинины. Вся продукция была произведена на территории Калининградской области, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

В частности, АЧС была обнаружены в свинине, поступившей в Мурманскую, Тульскую, Липецкую, Свердловскую, Воронежскую области, а также в Татарстан.

— О всех случаях выявления зараженной продукции проинформированы субъектовые ветеринарные службы соответствующих регионов и Роспотребнадзор, которые имеют возможность изъять из оборота небезопасную продукцию, — заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

Напомним, впервые вирус АЧС был выявлен в Калининградской области в ноябре прошлого года.

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