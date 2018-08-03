В шести регионах РФ обнаружили зараженную АЧС свинину из Калининградской области
В шести российских регионах обнаружили зараженную АЧС продукцию из свинины. Вся продукция была произведена на территории Калининградской области, сообщает
В шести российских регионах обнаружили зараженную АЧС продукцию из свинины. Вся продукция была произведена на территории Калининградской области, сообщает
В частности, АЧС была обнаружены в свинине, поступившей в Мурманскую, Тульскую, Липецкую, Свердловскую, Воронежскую области, а также в Татарстан.
— О всех случаях выявления зараженной продукции проинформированы субъектовые ветеринарные службы соответствующих регионов и Роспотребнадзор, которые имеют возможность изъять из оборота небезопасную продукцию, — заявили в
Напомним, впервые вирус АЧС был выявлен в Калининградской области в ноябре прошлого года.