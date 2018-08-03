Источник: разбившийся на Кубани вертолет выполнял полет без разрешения

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-2, разбившийся в четверг в Краснодарском крае, выполнял полет без разрешения, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что 2 августа при выполнении работ по обработке полей на территории агрокомплекса «Родина» в районе станицы Новомышастовской разбился вертолет Ми-2, пилот погиб. По факту ЧП СК и прокуратура проводят проверку.