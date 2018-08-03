Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Госдуме обсудят отказ от повышения пенсионного возраста
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Сколько звезды платят за красивые зубы
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии
У «Динамо» — суды, у «Рубина» — безденежье. Старт 2-го тура РПЛ
Выплыло прошлое убитого дочерьми Хачатуряна: держал в страхе двор
Коллекторы умерли в муках после визита к бабуле
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Где отдыхают чиновники этим летом
Как превратить квартиру в панельке в «умный дом»
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12:30 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусу, продававшему в Россию санкционные овощи, грозит до семи лет

Санкционные турецкие томаты проходили процедуру таможенной очистки и с новым пакетом документов ввозились на территорию России.

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 3 авг — Sputnik, Инна Гришук. Индивидуальному предпринимателю из Гродненской области, который привозил в Беларусь санкционные томаты, а затем продавал их на территории России, грозит до семи лет лишения свободы за уклонение от налогов в крупном размере.

Работники управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Гродненской области провели проверку 43-летнего индивидуального предпринимателя, который привозил в Беларусь санкционную плодоовощную продукцию с последующей ее реализацией на территории Российской Федерации.

Читайте также
Дело о взятках в ГУПР: испугалась КГБ и спрятала деньги в мужском туалете

Оперативники установили, что за период с февраля по март 2016 года коммерсант привез из Турции около 900 тонн томатов на сумму 3,3 миллионов долларов.

«В последующем они якобы перепродавались на рынке “Ждановичи” в розницу коммерсантам из России, а фактически после прохождения процедуры таможенной очистки с новыми пакетами документов вывозились в Российскую Федерацию», — сообщил подробности заместитель начальника управления по идеологической и кадровой работе УДФР Комитета госконтроля по Гродненской области Александр Трояновский.

По словам собеседника Sputnik, расчет за продукцию производился, как правило, в наличной форме за каждую партию товара. Во время проверки предприниматель показал, что у него нет кредиторской задолженности. Но оперативники УДФР установили, что бизнесмен задолжал перед турецкими поставщиками за поставленный товар сумму свыше 450 тысяч долларов США.

Также проверка показала, что коммерсант вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения по понесенным расходам в части оплаты за товар, которые в действительности не производились. Поэтому указанные расходы не могли быть включены в качестве профессиональных налоговых вычетов. Тем самым предприниматель занижал налоговую базу и уклонялся от уплаты подоходного налога.

По собранным материалам УСК Республики Беларусь по Гродненской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере) УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Все новости региона
 Фотофакт: начался ремонт аварийного моста на МКАД
Дело о взятках в ГУПР: испугалась КГБ и спрятала деньги в мужском туалете
Эмин Агаларов не поедет на допрос по «российскому делу» в США
Картины, недвижимость и машины — что делят Петросян и Степаненко
Названа опасность отказа от алкоголя
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
«Страна застряла во времени»: что Россия ищет в ЦАР
Медики рассказали, какие продукты снижают тревожность
Приплывший в Чукотку американец попросил политического убежища
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото В Подмосковье проходят съемки мелодрамы «Выше неба» от режиссера «Хорошего мальчика»
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь