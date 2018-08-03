Белорусу, продававшему в Россию санкционные овощи, грозит до семи лет

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 3 авг — Sputnik, Инна Гришук. Индивидуальному предпринимателю из Гродненской области, который привозил в Беларусь санкционные томаты, а затем продавал их на территории России, грозит до семи лет лишения свободы за уклонение от налогов в крупном размере.

Работники управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Гродненской области провели проверку 43-летнего индивидуального предпринимателя, который привозил в Беларусь санкционную плодоовощную продукцию с последующей ее реализацией на территории Российской Федерации.

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Оперативники установили, что за период с февраля по март 2016 года коммерсант привез из Турции около 900 тонн томатов на сумму 3,3 миллионов долларов.

«В последующем они якобы перепродавались на рынке “Ждановичи” в розницу коммерсантам из России, а фактически после прохождения процедуры таможенной очистки с новыми пакетами документов вывозились в Российскую Федерацию», — сообщил подробности заместитель начальника управления по идеологической и кадровой работе УДФР Комитета госконтроля по Гродненской области Александр Трояновский.

По словам собеседника Sputnik, расчет за продукцию производился, как правило, в наличной форме за каждую партию товара. Во время проверки предприниматель показал, что у него нет кредиторской задолженности. Но оперативники УДФР установили, что бизнесмен задолжал перед турецкими поставщиками за поставленный товар сумму свыше 450 тысяч долларов США.

Также проверка показала, что коммерсант вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения по понесенным расходам в части оплаты за товар, которые в действительности не производились. Поэтому указанные расходы не могли быть включены в качестве профессиональных налоговых вычетов. Тем самым предприниматель занижал налоговую базу и уклонялся от уплаты подоходного налога.