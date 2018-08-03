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13:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске десантник на грейдере и с монтировкой напал на автомобилиста

Человек в форме вэдэвэшника сломал зеркало автомобиля.

В Новосибирске в День ВДВ произошло сразу несколько происшествий, героями которых стали десантники. Одно из них случилось возле «Икеи» на улице Ватутина. Мужчина по имени Андрей не поделил дорогу с десантником, который ехал на грейдере. Как сообщает паблик Инцидент Новосибирск, водителю грейдера не понравился маневр на дороге машины и он решил прижать ее к отбойнику. После чего и начался сначала словесный конфликт, а затем уже вход пошла сила.

— Из грейдера вышел водитель с метровой монтировкой и стал ей размахивать, — описывает шокирующую картину новосибирец.

Впрочем, монтировка не понадобилась: десантник руками сломал зеркало на машине противника и поехал дальше.

— Пострадавший водитель легковушки догнал его. После непродолжительного разговора (диалог есть на видео) подъехал мужчина на Лексусе, сказал вэдэвэшнику на грейдере, что тот сильно пьян и что ему нужно ехать домой. Автохам на грейдере последовал совету и уехал, — сообщает Инцидент Новосибирск.

Пострадавший парень на легковушке добавляет, что вызванные на место сотрудники ГИБДД не приехали, в полиции ему ничем не смогли помочь.

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