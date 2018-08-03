Начался ремонт аварийного моста на МКАД
Предполагается, что работы по реконструкции аварийного путепровода завершат к 1 октября.
Предполагается, что работы по реконструкции аварийного путепровода завершат к 1 октября.
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Специалисты начали ремонт просевшего моста на пересечении Минской кольцевой автодороги и Игуменского тракта.
Мост на МКАД в микрорайоне Лошица просел в минувшую среду — нагрузки не выдержали опорные конструкции сооружения.
Накануне специалисты возвели временную опору аварийного путепровода, а в пятницу уже начали работы по реконструкции. Предполагается, что ремонт завершат к 1 октября, а в его рамках заменят все семь балок — не только просевшую.
На время проведения реконструкции движение по путепроводу будет ограничено — автовладельцам рекомендуют учитывать эту информацию при передвижении по городу. Утром в пятницу
Причиной провала моста на МКАД стала ошибка при реконструкции в 2001-м.