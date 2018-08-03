Начался ремонт аварийного моста на МКАД

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Специалисты начали ремонт просевшего моста на пересечении Минской кольцевой автодороги и Игуменского тракта.

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Мост на МКАД в микрорайоне Лошица просел в минувшую среду — нагрузки не выдержали опорные конструкции сооружения. Из-за неисправности на участке пришлось ограничить движение, что привело к трудностям на кольцевой автодороге.

Накануне специалисты возвели временную опору аварийного путепровода, а в пятницу уже начали работы по реконструкции. Предполагается, что ремонт завершат к 1 октября, а в его рамках заменят все семь балок — не только просевшую.

На время проведения реконструкции движение по путепроводу будет ограничено — автовладельцам рекомендуют учитывать эту информацию при передвижении по городу. Утром в пятницу из-за ограничений движения затруднено движение на участке внутреннего кольца МКАД от Игуменского тракта до улицы Виктора Турова. Также временно изменено движение нескольких маршрутов общественного транспорта.