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12:41 (мск), источник: Sputnik.by

Начался ремонт аварийного моста на МКАД

Предполагается, что работы по реконструкции аварийного путепровода завершат к 1 октября.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Специалисты начали ремонт просевшего моста на пересечении Минской кольцевой автодороги и Игуменского тракта.

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Причиной провала моста на МКАД стала ошибка при реконструкции в 2001-м

Мост на МКАД в микрорайоне Лошица просел в минувшую среду — нагрузки не выдержали опорные конструкции сооружения. Из-за неисправности на участке пришлось ограничить движение, что привело к трудностям на кольцевой автодороге.

Накануне специалисты возвели временную опору аварийного путепровода, а в пятницу уже начали работы по реконструкции. Предполагается, что ремонт завершат к 1 октября, а в его рамках заменят все семь балок — не только просевшую.

На время проведения реконструкции движение по путепроводу будет ограничено — автовладельцам рекомендуют учитывать эту информацию при передвижении по городу. Утром в пятницу из-за ограничений движения затруднено движение на участке внутреннего кольца МКАД от Игуменского тракта до улицы Виктора Турова. Также временно изменено движение нескольких маршрутов общественного транспорта.

Причиной провала моста на МКАД стала ошибка при реконструкции в 2001-м.

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