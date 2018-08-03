В Калининграде зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза
В Калининграде зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза, сообщает
В Калининграде зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза, сообщает
Медики сообщили о пяти заболевших кишечной инфекцией. Специалисты ведомства выяснили, что все они питались в сети кафе на улице Дзержинской.
«По результатам лабораторных исследований у первого обратившегося уже расшифрована этиологии заболевания — это сальмонеллезная инфекция», — говорится в сообщении ведомства.
В кафе прошла внеплановая проверка, выявлены грубые нарушения санитарного законодательства.
Так, например, заведение работало при отсутствии воды, не соблюдались условия хранения и сроки годности продукции, на ней не было маркировочных ярлыков, а персонал работает без медицинских книжек и санитарной одежды. В первый день проверки снято с реализации более 100 кг продукции без
Против предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, кафе временно закрыто.