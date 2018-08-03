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13:13 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза

В Калининграде зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Медики сообщили о пяти заболевших кишечной инфекцией. Специалисты ведомства выяснили, что все они питались в сети кафе на улице Дзержинской.

«По результатам лабораторных исследований у первого обратившегося уже расшифрована этиологии заболевания — это сальмонеллезная инфекция», — говорится в сообщении ведомства.

В кафе прошла внеплановая проверка, выявлены грубые нарушения санитарного законодательства.

Так, например, заведение работало при отсутствии воды, не соблюдались условия хранения и сроки годности продукции, на ней не было маркировочных ярлыков, а персонал работает без медицинских книжек и санитарной одежды. В первый день проверки снято с реализации более 100 кг продукции без каких-либо документов.

Против предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, кафе временно закрыто.

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