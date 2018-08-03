В Калининграде зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза

Медики сообщили о пяти заболевших кишечной инфекцией. Специалисты ведомства выяснили, что все они питались в сети кафе на улице Дзержинской.

Так, например, заведение работало при отсутствии воды, не соблюдались условия хранения и сроки годности продукции, на ней не было маркировочных ярлыков, а персонал работает без медицинских книжек и санитарной одежды. В первый день проверки снято с реализации более 100 кг продукции без каких-либо документов.