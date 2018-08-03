Осужденный за убийство экс-полковника Буданова умер в колонии

«Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца. У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно», — сказала она.

Темирханов пять лет назад был осужден на 15 лет заключения за убийство Буданова в июне 2011 года. Следствие выяснило, что Темерханов выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы. Это преступление стало одним из самых громких за современную историю России.