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13:20 (мск), источник: РИА Новости

Осужденный за убийство экс-полковника Буданова умер в колонии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Юсуп Темирханов, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, умер в омской колонии, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат Роза Магомедова.

Источник: РИА Новости

«Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца. У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно», — сказала она.

Темирханов пять лет назад был осужден на 15 лет заключения за убийство Буданова в июне 2011 года. Следствие выяснило, что Темерханов выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы. Это преступление стало одним из самых громких за современную историю России.

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