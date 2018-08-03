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12:51 (мск), источник: Actualitati.md

В Одессе из-за шторма в море утонула беременная женщина

Сильный шторм, который случился в Одессе 1 августа, унес жизни двух жителей города. Первой жертвой стала 41-летняя беременная женщина, которая погибла, пытаясь спасти своего старшего сына.

Источник: Actualitati.md

Во время разбушевавшейся стихии, семья была на рыбалке. Когда 12-летнего мальчика с головой накрыло водой и потащило на глубину, беременная женщина бросилась его спасать. Ей удалось вытолкнуть ребенка на поверхность, однако сама она спастись не сумела и захлебнулась.

Еще одной жертвой непогоды стал 71-летний мужчина, который пришел полюбоваться штормом. Пожилого человека смыло с пирса водой. Случилось это около 9-ти часов утра. Найти тело и поднять его на поверхность, водолазы смогли только в 17:30.

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