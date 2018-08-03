В Одессе, из-за шторма, в море утонула беременная женщина

Во время разбушевавшейся стихии, семья была на рыбалке. Когда 12-летнего мальчика с головой накрыло водой и потащило на глубину, беременная женщина бросилась его спасать. Ей удалось вытолкнуть ребенка на поверхность, однако сама она спастись не сумела и захлебнулась.