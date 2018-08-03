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13:23 (мск), источник: "Российская газета"

В Прикамье число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до семи

В Пермском крае началась проверка по факту ДТП пассажирского автобуса в Красновишерском районе региона.

По уточненным данным, в ДТП пострадали семь человек, сообщили в краевом СК РФ.

Напомним, автобус выполнял рейс Красновишерск — поселок Вая. При подъеме в гору заглох двигатель, и тут же отказали тормоза. Автобус покатился вниз и съехав в кювет, столкнулся с деревом. Всего в салоне находились 27 человек.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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