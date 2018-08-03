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13:16 (мск), источник: ИА REGNUM

В Волгоградской области благотворительный фонд скрыл от налоговой 13 млн

Семейная пара под видом благотворительности зарабатывала деньги, но забывала платить налоги.

В Волгоградской области следователи завершили расследования уголовное дело в отношении руководства детского благотворительного фонда. Супруги, занимавшие в фонде должности президента и учредителя, как сообщила пресс-служба СКР 3 августа, обвиняются в уклонении от уплаты налогов.

Согласно материалам дела, в 2013—2015 годах фонд провел около 35 тематических конкурсов и фестивалей в различных регионах России, в том числе — мероприятий в Волгограде, Санкт-Петербурге и Сочи.

Однако, как полагают следователи, фонд занимался еще и коммерческой деятельностью, получив доход в сумме около 100 млн рублей, но не заплатив налоги на 13 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре области также пояснили, что арестовано недвижимое имущество обвиняемых — квартира, дом и земельный участок. Сами супруги, которые свою вину признали. находятся под домашним арестом.

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