В Волгоградской области благотворительный фонд скрыл от налоговой 13 млн
Семейная пара под видом благотворительности зарабатывала деньги, но забывала платить налоги.
Семейная пара под видом благотворительности зарабатывала деньги, но забывала платить налоги.
В Волгоградской области следователи завершили расследования уголовное дело в отношении руководства детского благотворительного фонда. Супруги, занимавшие в фонде должности президента и учредителя, как сообщила
Согласно материалам дела, в 2013—2015 годах фонд провел около 35 тематических конкурсов и фестивалей в различных регионах России, в том числе — мероприятий в Волгограде,
Однако, как полагают следователи, фонд занимался еще и коммерческой деятельностью, получив доход в сумме около 100 млн рублей, но не заплатив налоги на 13 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В прокуратуре области также пояснили, что арестовано недвижимое имущество обвиняемых — квартира, дом и земельный участок. Сами супруги, которые свою вину признали. находятся под домашним арестом.