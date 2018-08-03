В Волгоградской области благотворительный фонд скрыл от налоговой 13 млн

В Волгоградской области следователи завершили расследования уголовное дело в отношении руководства детского благотворительного фонда. Супруги, занимавшие в фонде должности президента и учредителя, как сообщила пресс-служба СКР 3 августа, обвиняются в уклонении от уплаты налогов.

Согласно материалам дела, в 2013—2015 годах фонд провел около 35 тематических конкурсов и фестивалей в различных регионах России, в том числе — мероприятий в Волгограде, Санкт-Петербурге и Сочи.

Однако, как полагают следователи, фонд занимался еще и коммерческой деятельностью, получив доход в сумме около 100 млн рублей, но не заплатив налоги на 13 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.