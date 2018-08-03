Мужчина вколол двум девочкам неизвестное вещество в Гродно

Источник: Sputnik.by

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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Мужчина вколол двум малолетним девочкам неустановленное вещество в подъезде жилого дома в Гродно, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

Инцидент произошел 26 июля в доме на улице Держинского.

Мужчина задержан и заключен под стражу. В отношении него возбужденно уголовного дело по ч.1 ст. 339 УК РБ (Хулиганство).

«Пострадавшие не госпитализированы. Насколько мне известно, чувствуют себя хорошо», — сообщил агентству Белозеров.