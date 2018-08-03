Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Жуков с трубкой в животе: Раны перестали заживать - СМИ
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Сколько звезды платят за красивые зубы
Джигарханян появился в театре в удручающем состоянии - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:09 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчина вколол двум девочкам неизвестное вещество в Гродно

Хулиган помещен под стражу, пострадавшие чувствуют себя хорошо, сообщают в милиции.

Источник: Sputnik.by
Читайте также
ЧП в Полоцке: спасены тонувшие школьница и студентка

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Мужчина вколол двум малолетним девочкам неустановленное вещество в подъезде жилого дома в Гродно, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

Инцидент произошел 26 июля в доме на улице Держинского.

Мужчина задержан и заключен под стражу. В отношении него возбужденно уголовного дело по ч.1 ст. 339 УК РБ (Хулиганство).

«Пострадавшие не госпитализированы. Насколько мне известно, чувствуют себя хорошо», — сообщил агентству Белозеров.

По факту инцидента проводится проверка. Других обращений подобного характера от жителей города Гродно не поступало, уточнили в УВД.

Все новости региона
 Фотофакт: начался ремонт аварийного моста на МКАД
Дело о взятках в ГУПР: испугалась КГБ и спрятала деньги в мужском туалете
МИД РФ объяснил поставки оружия и присутствие инструкторов в ЦАР
Картины, недвижимость и машины — что делят Петросян и Степаненко
На Луну за 24 часа упало два метеорита (видео)
Названа опасность отказа от алкоголя
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Эмин Агаларов не поедет на допрос по «российскому делу» в США
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Почти даром: в России рухнули цены Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент смартфон стоит почти на треть дешевле РРЦ.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото В Подмосковье проходят съемки мелодрамы «Выше неба» от режиссера «Хорошего мальчика»
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь