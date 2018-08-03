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13:50 (мск), источник: СуперОмск

Непослушный водитель грузовика застрял в тоннеле и спровоцировал огромную пробку в Омске

Очередная жертва коварного тоннеля, ведущего в Привокзальный поселок в Омске. Сегодня, в знаменитом и проблемном одновременно тоннеле под виадуком рядом с площадью Серова, застрял грузовик.

Источник: SuperOmsk.ru

Судя по фотографии, большегруз не поместился в тоннель по высоте. Отметим, на виадуке есть знак с предупреждением об ограничении высоты, однако водитель не послушался и был за это наказан. А вместе с ним и десятки водителей, вынужденных стоять в образовавшейся пробке и ждущих вызволения непослушного водителя грузовика. Затор растянулся от улицы Серова.

Отметим, тоннель — один из самых проблемных мест города для автомобилистов. В дождь его затапливает, а большегрузы, рискнувшие там проехать, застревают. Зачастую в ловушку попадают иногородние водители и дальнобойщики. Водители, ведомые навигаторами, которые прокладывают именно такой маршрут, не обращают внимание на знаки и застревают. Поскольку тоннель очень узкий, проехать там одновременно могут лишь два автомобиля. Из-за этого при каждом инциденте, будь то ливень или авария, сразу же образовываются пробки.

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