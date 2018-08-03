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13:08 (мск), источник: Nur.kz

Полиция прокомментировала ситуацию с находками ножей в Караганде

Полиция рассказала, что не бездействует и в отличие от прошлой находки 72 ножей, детально разбирается с ситуацией вокруг найденных 17 ножей в палисаднике в общественном месте в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Принимается комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к этой находке. Ведется доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел региона.

Об уголовном деле речь не идет, поскольку признаков уголовного правонарушения следствие пока не видит. Именно по этой причине две недели назад, когда местная жительница нашла 72 ножа на детской площадке, материал был списан в архив за отсутствием состава преступления. Учитывая рецидив истории с ножами и принимая во внимание резонанс среди населения, полиция начала искать нарушителей порядка.

Напомним, чиновники заявили о непричастности государственных структур и отрядов «Жасыл ел» к этим ножам. Примерно 17 ножей нашла местная жительница, когда гуляла в сквере с мужем. Двумя неделями ранее, 22 июля, карагандинка нашла 72 ножа на детской игровой площадке. В тот раз полиция не искала хулиганов, а списала материал в архив.

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