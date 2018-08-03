Полиция прокомментировала ситуацию с находками ножей в Караганде

Источник: Nur.kz

«Принимается комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к этой находке. Ведется доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел региона.

Об уголовном деле речь не идет, поскольку признаков уголовного правонарушения следствие пока не видит. Именно по этой причине две недели назад, когда местная жительница нашла 72 ножа на детской площадке, материал был списан в архив за отсутствием состава преступления. Учитывая рецидив истории с ножами и принимая во внимание резонанс среди населения, полиция начала искать нарушителей порядка.