Волгоградец заказал из Германии амфетамин
Его будут судить за контрабанду наркотических средств.
Его будут судить за контрабанду наркотических средств.
Над этой операцией работало сразу несколько ведомств: волгоградские полицейские, их московские коллеги и сотрудники Управления ФСБ России.
Задержали мужчину после того, как он получил в одном из почтовых отделений небольшую посылку. Ее он выписал из Германии через один из сайтов. Внутри находилась упаковка
— В доме, где живет волгоградец, провели обыск и нашли препараты для употребления наркотика, — комментируют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
Правда, сам владелец посылки свою вину категорически отрицает, мол, пришла посылка по ошибке. Но у следствия есть неопровержимые доказательства. Поэтому в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье — контрабанда наркотических и психотропных веществ в крупном размере. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.