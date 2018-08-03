Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вывозил дочь в лес: что выяснилось об убитом Хачатуряне
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
5-летний принц Джордж попал в рейтинг самых стильных знаменитостей
За что бьют в Турции российских туристов
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Жуков с трубкой в животе: Раны перестали заживать - СМИ
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова про алкоголь
Нелепые образы звезд, которые забыли надеть брюки
Сколько звезды платят за красивые зубы
Джигарханян появился в театре в удручающем состоянии - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец заказал из Германии амфетамин

Его будут судить за контрабанду наркотических средств.

Над этой операцией работало сразу несколько ведомств: волгоградские полицейские, их московские коллеги и сотрудники Управления ФСБ России.

Задержали мужчину после того, как он получил в одном из почтовых отделений небольшую посылку. Ее он выписал из Германии через один из сайтов. Внутри находилась упаковка из-под DVD, а в ней — пакет с белым порошком. Проведенный анализ подтвердил подозрение силовиков — внутри находился амфетамин весом 42 грамма.

— В доме, где живет волгоградец, провели обыск и нашли препараты для употребления наркотика, — комментируют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Правда, сам владелец посылки свою вину категорически отрицает, мол, пришла посылка по ошибке. Но у следствия есть неопровержимые доказательства. Поэтому в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье — контрабанда наркотических и психотропных веществ в крупном размере. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Все новости региона
 Секрет прост: Маша Малиновская сбросила на зеленом чае 12 кг
Ученые объяснили загадку Бермудского треугольника “блуждающими” волнами
МИД РФ объяснил поставки оружия и присутствие инструкторов в ЦАР
Картины, недвижимость и машины — что делят Петросян и Степаненко
На Луну за 24 часа упало два метеорита (видео)
Названа опасность отказа от алкоголя
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Учёные полагают, что разгадали тайну Бермудского треугольника
Эмин Агаларов не поедет на допрос по «российскому делу» в США
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Почти даром: в России рухнули цены Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент смартфон стоит почти на треть дешевле РРЦ.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото В Подмосковье проходят съемки мелодрамы «Выше неба» от режиссера «Хорошего мальчика»
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь