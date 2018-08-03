Волгоградец заказал из Германии амфетамин

Над этой операцией работало сразу несколько ведомств: волгоградские полицейские, их московские коллеги и сотрудники Управления ФСБ России.

Задержали мужчину после того, как он получил в одном из почтовых отделений небольшую посылку. Ее он выписал из Германии через один из сайтов. Внутри находилась упаковка из-под DVD, а в ней — пакет с белым порошком. Проведенный анализ подтвердил подозрение силовиков — внутри находился амфетамин весом 42 грамма.

— В доме, где живет волгоградец, провели обыск и нашли препараты для употребления наркотика, — комментируют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.