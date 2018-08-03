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13:16 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцев предупредили о мошенническом сайте соцопросов

Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT предупреждает об обнаружении мошеннического интернет-ресурса makesuran.ru, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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Злоумышленники, посредством мобильных мессенджеров и электронной почты, осуществляли рассылку с приглашением пройти опрос на интернет-ресурсе makesuran.ru, за денежное вознаграждение с последующими выплатами средств участнику опроса. Для получения гарантированных денежных средств участнику опроса необходимо оплатить комиссию в размере 162 рубля или 825 тенге. После соглашения с условиями опроса, участника перенаправляют на платежный онлайн-сервис SimplePay для заполнения данных платежной карты.

«После перевода денежных средств на счет злоумышленников, гарантированные денежные средства не поступали», — сообщили в организации.

Рекомендации от KZ-CERT

Клиентам банка рекомендуем соблюдать базовые правила информационной безопасности. В период праздников, из-за увеличения объемов покупок и рекламных рассылок, призываем быть особо бдительными и не посещать, не переходить на подозрительные страницы. Советуем пользователям обращаться в колл-центры банков при обнаружении любого изменения в логике производимых операций. Просим внимательно и осторожно пользоваться устройствами (компьютер, ноутбук, планшет), с которых Вы входите на сайт интернет-банкинга, а также осуществляете оплату с помощью Ваших карт. Советуем не заходить на сайты игровой, развлекательной направленности, на малознакомые ресурсы, не переходить по ссылкам и баннерам с «сенсациями» — часто такие сайты и новости используются для заражения пользователей различным вредоносным ПО. Также внимательно относитесь к обеспечению безопасности телефона, на который приходят СМС уведомления и одноразовые коды. Для попыток заражения, могут использоваться вложения таких форматов, которые не вызывают подозрений пользователя (например, doc, pdf, xls). Просим учесть, что для заражения можно использовать большинство распространенных форматов файлов (в том числе — популярных офисных приложений). Советуем рассматривать любое подозрительное письмо (от неизвестного адресата, на неожиданную тему, где вам предлагают (или вас пытаются заставить) выполнить некую операцию срочно, либо в сжатое время) — как вредоносное. Советуем внимательно проверять адрес отправителя — злоумышленники могут отправить вам письмо от имени Вашего знакомого или доверенной организации, изменив одну-две буквы в адресе.

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