Казахстанцев предупредили о мошенническом сайте соцопросов

Клиентам банка рекомендуем соблюдать базовые правила информационной безопасности. В период праздников, из-за увеличения объемов покупок и рекламных рассылок, призываем быть особо бдительными и не посещать, не переходить на подозрительные страницы. Советуем пользователям обращаться в колл-центры банков при обнаружении любого изменения в логике производимых операций. Просим внимательно и осторожно пользоваться устройствами (компьютер, ноутбук, планшет), с которых Вы входите на сайт интернет-банкинга, а также осуществляете оплату с помощью Ваших карт. Советуем не заходить на сайты игровой, развлекательной направленности, на малознакомые ресурсы, не переходить по ссылкам и баннерам с «сенсациями» — часто такие сайты и новости используются для заражения пользователей различным вредоносным ПО. Также внимательно относитесь к обеспечению безопасности телефона, на который приходят СМС уведомления и одноразовые коды. Для попыток заражения, могут использоваться вложения таких форматов, которые не вызывают подозрений пользователя (например, doc, pdf, xls). Просим учесть, что для заражения можно использовать большинство распространенных форматов файлов (в том числе — популярных офисных приложений). Советуем рассматривать любое подозрительное письмо (от неизвестного адресата, на неожиданную тему, где вам предлагают (или вас пытаются заставить) выполнить некую операцию срочно, либо в сжатое время) — как вредоносное. Советуем внимательно проверять адрес отправителя — злоумышленники могут отправить вам письмо от имени Вашего знакомого или доверенной организации, изменив одну-две буквы в адресе.